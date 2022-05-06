Оккупанты разрешили ехать из Херсона через Олешки

Российские оккупанты по состоянию на 9 утра 6 мая дали разрешение на выезд из оккупированного Херсона через оккупированные Олешки.

Источник: Телеграмм-канал Автостанции Херсон и область

Детали: По состоянию на 09:00 пятницы из Херсона движение через Дарьевку закрыто, движение через Олешки разрешено.

Накануне сообщалось, что выезд из Херсона в Николаев и другие свободные города, как и въезд в оккупированный областной центр уже несколько дней был заблокирован.