Николаевская область: за сутки 5 человек получили ранения

Пятеро жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.

Источник: председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".

Детали: По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.