Николаевская область: за сутки 5 человек получили ранения
Пятница, 6 мая 2022, 10:51
Пятеро жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.
Источник: председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".
Детали: По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.
В общем, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.
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