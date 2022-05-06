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Николаевская область: за сутки 5 человек получили ранения

Ирина БалачукПятница, 6 мая 2022, 10:51
Николаевская область: за сутки 5 человек получили ранения
Фото из Telegram Замазеевой

Пятеро жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.

Источник: председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет".

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Детали: По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.

В общем, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область.

Темы: Николаевская областьвойнажертвы
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