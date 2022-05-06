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Украина, Швеция и Финляндия примут участие в заседании Военного комитета НАТО

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 16:50
Getty Images

Начальники генеральных штабов Украины, Финляндии и Швеции примут участие в заседании Военного комитета НАТО – высшего военного органа альянса.

Об этом пишет "Европейская правда".

Согласно информации на сайте НАТО, Военный комитет встретится 19 мая в Брюсселе. Председательствовать на заседании будет адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к начальникам генштабов стран-членов на первой сессии, чтобы рассмотреть геостратегический контекст и подготовку к саммиту в Мадриде в июне.

Вторая сессия будет посвящена войне России в Украине, к обсуждению присоединятся начальники обороны государств-партнеров НАТО Финляндии, Швеции и Украины.

Третья сессия будет сосредоточена на реализации Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства и долгосрочной позиции НАТО.

Начальники генштабов затем встретятся с азиатско-тихоокеанскими партнерами НАТО, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея, чтобы обсудить региональные события.

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Темы: НАТОШвецияФинляндия
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