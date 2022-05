Совбез ООН выразил "глубокую обеспокоенность", избежав упоминания о войне РФ против Украины

Совет Безопасности ООН выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу войны в Украине, одобрив первое заявление за все время с начала военного вторжения РФ против Украины.

Краткое заявление опубликовано в Twitter председательствующей в Совбезе Франции, пишет "Европейская правда".

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность по поддержанию мира и безопасности в Украине. Он напоминает, что все государства обязались решать свои споры мирными средствами. Он поддерживает усилия генерального секретаря ООН по мирному решению проблемы", - говорится в заявлении.

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение".

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение". Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.

The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.

It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx