Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН висловив "глибоке занепокоєння", уникнувши згадки про війну РФ проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 23:18

Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні, схваливши першу заяву за увесь час з початку військового вторгнення РФ проти України.

Коротка заява опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції, пише "Європейська правда".

"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", - йдеться у заяві.

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова "війна".

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение". Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение". Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.

Це перший погоджений документ Ради безпеки ООН з 24 лютого. Радбез збирався на обговорення також у четвер 5 травня. 

Теми: ООНвійнаРосіяУкраїна
Головне сьогодні

Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк

відео Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Флісову кофту Зеленського продали на аукціоні в Лондоні

На Миколаївщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами – зведення

Харківщина: росіяни ракетним ударом знищили музей Сковороди, є поранений

В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Усі новини...
ООН
25 людей евакуювали з "Азовсталі" – Reuters
Генсек ООН про війну в Україні: Безглузда і нещадна
Розпочали третій етап евакуації цивільних із "Азовсталі" – Гутерреш
Останні новини
11:24
Укрпошта почала продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іди ... !"
11:17
Окупанти масово обстрілюють Донеччину, зранку ЗСУ відбили 2 атаки ворога
11:09
В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ
11:07
фотоМер Рені повідомив, що його підозрюють у сепаратизмі
10:54
Загинув ще один журналіст, який пішов захищати країну в лавах ЗСУ
10:51
Forbes: деякі заправки саботують держрегулювання та продають пальне на третину дорожче
10:44
Харківщина: ворог завдав ракетного удару по Краснограду
10:40
відеоЧоловік накрав гуманітарки на пів мільйона, поки "допомагав" волонтерам
10:29
Втрати Росії у війні проти України перевищили 25 тисяч вбитих вояк
10:17
Партія Джонсона втратила майже 500 місць на місцевих виборах у Британії
Усі новини...