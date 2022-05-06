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Радбез ООН висловив "глибоке занепокоєння", уникнувши згадки про війну РФ проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 6 травня 2022, 23:18

Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні, схваливши першу заяву за увесь час з початку військового вторгнення РФ проти України.

Коротка заява опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції, пише "Європейська правда".

"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", - йдеться у заяві.

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Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова "війна".

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение". Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.

Заявления Совета Безопасности согласовываются консенсусом, то есть текст согласовала, в том числе, Россия. Краткий текст, принятый в пятницу, разработан Норвегией и Мексикой, в нем нет слов "война" или "военное вторжение". Это первый согласованный документ Совбеза ООН с 24 февраля. Совбез собирался на обсуждение ситуации в Украине также, в четверг, 5 мая.

ВІДЕО ДНЯ

Це перший погоджений документ Ради безпеки ООН з 24 лютого. Радбез збирався на обговорення також у четвер 5 травня. 

Теми: ООНвійнаРосіяУкраїна
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