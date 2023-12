Радбез ООН висловив "глибоке занепокоєння", уникнувши згадки про війну РФ проти України

Рада Безпеки ООН висловила "глибоке занепокоєння" щодо війни в Україні, схваливши першу заяву за увесь час з початку військового вторгнення РФ проти України.

Коротка заява опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції, пише "Європейська правда".

"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми", - йдеться у заяві.

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст узгодила в тому числі Росія. Короткий текст, прийнятий у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова "війна".

The Security Council expresses deep concern regarding the maintenance of peace and security of #Ukraine.

It recalls that all States have undertaken the obligation to settle their disputes by peaceful means. It supports efforts of the UN Secretary-General for a peaceful solution. pic.twitter.com/MfRp4egjSx