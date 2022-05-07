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Россияне не дают забирать тела украинских воинов с поля боя на Запорожье – ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 09:18
фото иллюстративное

В Запорожском направлении враг пытается сковать действия ВСУ и уничтожить украинские артиллерийские подразделения, а также не позволяет забрать раненых и погибших солдат с поля боя.

Источник: Запорожская ОВА в Telegram

Дословно: "Часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности".

Детали: Также отмечается, что в результате обстрела по Орехову горели 4 склада, крыша жилого дома и хозяйственное сооружение.

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Темы: Запорожская областьвойнаВооруженные силы
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