Защитники Николаева опробовали иностранное оружие - МОУ

Силы обороны Николаева тренируются использовать иностранное вооружение против русских оккупантов.

Источник: пресс-центр Минобороны

Детали: Защитники и защитницы из Вооруженных сил Украины, терробороны и других подразделений сектора безопасности и обороны упражнялись в стрельбе из персонального и стрелкового оружия, пулеметов и противотанковых средств разного типа.

Указано, что с некоторыми образцам стрелкового оружия и противотанковых гранатометов иностранного производства бойцы терробороны знакомились впервые.