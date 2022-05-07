Защитники Николаева опробовали иностранное оружие - МОУ
Суббота, 7 мая 2022, 10:15
Силы обороны Николаева тренируются использовать иностранное вооружение против русских оккупантов.
Источник: пресс-центр Минобороны
Детали: Защитники и защитницы из Вооруженных сил Украины, терробороны и других подразделений сектора безопасности и обороны упражнялись в стрельбе из персонального и стрелкового оружия, пулеметов и противотанковых средств разного типа.
Указано, что с некоторыми образцам стрелкового оружия и противотанковых гранатометов иностранного производства бойцы терробороны знакомились впервые.
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