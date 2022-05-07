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Защитники Николаева опробовали иностранное оружие - МОУ

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 10:15
фото Минобороны

Силы обороны Николаева тренируются использовать иностранное вооружение против русских оккупантов.

Источник: пресс-центр Минобороны

Детали: Защитники и защитницы из Вооруженных сил Украины, терробороны и других подразделений сектора безопасности и обороны упражнялись в стрельбе из персонального и стрелкового оружия, пулеметов и противотанковых средств разного типа.

 
 
 

Указано, что с некоторыми образцам стрелкового оружия и противотанковых гранатометов иностранного производства бойцы терробороны знакомились впервые.

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Темы: войнаНиколаевМинобороны
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