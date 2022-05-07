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ДБР разоблачила дельцов, выводивших деньги российского и белорусского бизнеса из Украины

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 15:08
Фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу, незаконно выводившую из Украины деньги российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно ГБР: "ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.

До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через конвертационный центр".

Детали: Злоумышленники через коррупционные связи в регистрационных и других органах власти изготовляли паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные фамилии. На эти фальшивые документы они регистрировали коммерческие структуры для ведения своей незаконной деятельности.

Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы они обналичили более 110 млн гривен.

Уже во время активной фазы войны России против Украины злоумышленники решили также предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства.

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В ходе обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы изъяли почти $1,5 млн и €150 тыс., поддельные паспорта, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УКУ.

Следственные действия продолжаются. В частности, ГБР устанавливает должностных лиц регистрационных и других органов власти, которые способствовали выдаче фальшивых документов.

Темы: ГБРРосcияБеларусьденьги
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