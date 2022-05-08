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В Одесскую область приехала делегация из Бундестага

Алена МазуренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 17:59
В Одесскую область приехала делегация из Бундестага
фото: Одесская ОГА

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провел рабочую встречу с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

Источник: Одесская областная госадминистрация

Детали: Сообщается, что ключевая тема визита Геринг-Экардт - ознакомление с актуальной ситуацией в Одессе и области.

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Прямая речь: "Визит в Украину, и в Одесскую область в частности, для меня очень важен. Ведь я хочу оценить настроения и ситуацию, которые здесь господствуют и увидеть все своими глазами. Я поддерживаю Украину и считаю ее частью европейской семьи и моя политическая сила является наиболее дружественной по отношению к вашему государству.

По возвращении в Германию за результаты моего путешествия будет составлен отчет и определены новые направления поддержки Украины, потому что я убеждена, что в интересах Бундестага не допустить успеха России в захватнической войне".

Марченко обратил внимание на необходимость поставки вооружения и призвал к максимальному упрощению бюрократических процедур для скорейшего вступления Украины в ЕС.

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Темы: Одесская областьГерманиявойна
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