173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье

173 гражданских, эвакуированных с территории завода "Азовсталь", прибыли в Запорожье.

Источник: Мариупольский городской совет, корреспонденты международного агентства AFP

Дословно: "Еще 173 человека спасены из "Азовстали" и Мариуполя.

10 автобусов с мариупольцами на территории свободной Украины.

Спасибо за это всем героическим защитникам "Азовстали". Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода".

Детали: В Мариупольском городском совете также выразили благодарность ООН, Международному комитету Красного Креста и вице-премьер-министру Ирине Верещук за организацию безопасной эвакуации гражданских.

Пока неизвестно, осталась ли какая-то часть людей в фильтрационных лагерях на территории, подконтрольной России, ведь по данным командования полка "Азов" российские оккупанты пропускают всех не сразу.

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