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173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 23:01
173 человека, которых эвакуировали из Азовстали, прибыли в Запорожье
фото иллюстративное: getty images

173 гражданских, эвакуированных с территории завода "Азовсталь", прибыли в Запорожье.

Источник: Мариупольский городской совет, корреспонденты международного агентства AFP

Дословно: "Еще 173 человека спасены из "Азовстали" и Мариуполя.

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10 автобусов с мариупольцами на территории свободной Украины.

Спасибо за это всем героическим защитникам "Азовстали". Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода".

Детали: В Мариупольском городском совете также выразили благодарность ООН, Международному комитету Красного Креста и вице-премьер-министру Ирине Верещук за организацию безопасной эвакуации гражданских.

ВИДЕО ДНЯ

Пока неизвестно, осталась ли какая-то часть людей в фильтрационных лагерях на территории, подконтрольной России, ведь по данным командования полка "Азов" российские оккупанты пропускают всех не сразу.

Предыстория:

  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук отчиталась вечером 7 мая, что всех гражданских лиц, которые оставались в подземных бомбоубежищах "Азовстали", безопасно эвакуировали.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
  • 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации под руководством ООН и МККК.
  • 6 мая украинские власти в рамках третьего этапа эвакуации подтвердили безопасный вывоз 50 человек с территории "Азовстали", включая детей.
  • Президент Владимир Зеленский заявил вечером 7 мая, что международные организации совместно с украинскими властями готовят эвакуацию из "Азовстали" раненых военных и медиков в ближайшее время.

Темы: МариупольООНКрасный КрестЗапорожье
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