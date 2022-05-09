Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин на параде показал "легкий отблеск отчаяния" – министр обороны Британии

Понедельник, 9 мая 2022, 14:06

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "легкий отблеск отчаяния" в своей речи в День победы в понедельник.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Путина, одной из причин российского вторжения в Украину было то, что "НАТО окружил Россию". Уоллес отверг претензии Путина.

"На долю НАТО приходится 6% ее сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО", - заявил министр.

"По базам НАТО в Украине, я уверен, что посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО. Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить - это легкий отблеск отчаяния", - сказал Уоллес о Путине.

Министр снова подтвердил твердую поддержку Лондоном Киева в войне.

"Британское правительство - все Соединенное Королевство - солидарны с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и процветающее будущее", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Уоллес также заявил, что Путин и его ближайшее окружение должны разделить судьбу нацистов, потерпевших поражение и представших перед Нюрнбергским трибуналом.

Напомним, Британия предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Новый пакет почти удваивает помощь, ранее анонсированную Великобританией для Украины. В правительстве отметили, что это самые большие расходы на военную поддержку после войн в Ираке и Афганистане.

Темы: ПутинВеликобритания
Главное сегодня

Святаш как российский "гауляйтер Харькова": возбуждено уголовное дело

Байден подписал ленд-лиз для Украины

видеоРоссияне добавили к "ветеранам войны" американцев Бонни и Клайда

фото93 бригада ВСУ показала "парад" до 9 мая на трофейных танках оккупантов

Онуфрий просит Путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн

видеоНесмотря на постоянные обстрелы над Азовсталью развевается украинский флаг

Все новости...
Путин
В ОП ответили на ложь Путина во время парада
Жалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина
Путин заявил, что его армия в Украине воюет на "своей земле"
Последние новости
01:58
Обстрел Одессы: Есть погибший и раненые
01:10
Макрон и Шольц настаивают на переговорах и выводе российских войск
00:40
фотоНа здании посольства РФ в Лондоне появилась надпись "Нет войне"
00:33
ЕС хочет выпустить специальные долговые бумаги на 10 млрд евро для поддержки Украины – СМИ
00:03
Железнодорожная авария в Австрии: погибший и 13 раненых
23:52
Шольц считает очень интересной инициативу Макрона о "европейском сообществе"
23:52
Зеленский: главная тема разговоров в Москве это "цена" войны, которую оплатит Россия
23:35
Украина может существенно увеличить поставки топлива через Польшу – Свириденко
23:28
"За отвагу и преданность правде": украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию
23:27
дополненоРоссияне снова обстреляли Одессу, горит ТРЦ
Все новости...