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Путин на параде показал "легкий отблеск отчаяния" – министр обороны Британии

Понедельник, 9 мая 2022, 14:06

Президент России Владимир Путин продемонстрировал "легкий отблеск отчаяния" в своей речи в День победы в понедельник.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Путина, одной из причин российского вторжения в Украину было то, что "НАТО окружил Россию". Уоллес отверг претензии Путина.

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"На долю НАТО приходится 6% ее сухопутной границы. Это не окружение, если только 6% вашей сухопутной границы составляют страны НАТО", - заявил министр.

"По базам НАТО в Украине, я уверен, что посол Украины скажет вам, что в Украине не было никаких баз НАТО. Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить - это легкий отблеск отчаяния", - сказал Уоллес о Путине.

Министр снова подтвердил твердую поддержку Лондоном Киева в войне.

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"Британское правительство - все Соединенное Королевство - солидарны с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и процветающее будущее", - сказал он.

Уоллес также заявил, что Путин и его ближайшее окружение должны разделить судьбу нацистов, потерпевших поражение и представших перед Нюрнбергским трибуналом.

Напомним, Британия предоставит Украине военную помощь еще на 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Новый пакет почти удваивает помощь, ранее анонсированную Великобританией для Украины. В правительстве отметили, что это самые большие расходы на военную поддержку после войн в Ираке и Афганистане.

Темы: ПутинВеликобритания
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