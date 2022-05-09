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Артиллерию на севере Крыма оккупанты приготовили к боям за Херсонскую область – Минобороны Украины

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 17:22
Артиллерию на севере Крыма оккупанты приготовили к боям за Херсонскую область – Минобороны Украины
фото иллюстративное: getty images

В Министерстве обороны Украины заявляют, что российские оккупанты подтянули дополнительные подразделения артиллерии на север Крымского полуострова для будущих боев за Херсонщину.

Источник: брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника

Прямая речь Мотузяника: "Такие действия противника преследуют несколько целей.

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Безусловно, это и так называемый маневр, это наращивание сил, чтобы находящиеся в определенных районах подразделения ВСУ были там и не перемещались в другие операционные зоны, сковывания войск.

Во-вторых, как мы знаем, Россия ставит своей целью, кроме Донецкой и Луганской областей, (захватить – ред.) еще и Херсонскую область. Поэтому, скорее всего, мы ожидаем, что эта техника там может быть использована противником".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Журналисты заметили на спутниковых снимках, что российская армия подтянула дополнительные подразделения зенитно-ракетных войск на север Крымского полуострова вблизи админграницы с Херсонской областью.
  • Оккупационная администрация в Херсонской области вернула в области герб с двуглавым орлом времен Российской империи и пытается заставить людей получать гражданство РФ. В подвалах Херсонской области оккупанты держат сотни украинцев, пытая и убивая их.
  • В середине мая, по данным американской разведки, Россия попытается "оформить аннексию" Херсонской области.

Темы: Херсонская областьКрымбоевые действиявойна
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