ВСУ уже уничтожили 30 700 оккупантов, 659 вражеских артиллерийских систем и 175 вертолетов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне в Украине – за 98 дней войны защитники уничтожили уже 30 700 оккупантов, 1 361 вражеский танк, 3 343 боевых бронированных машины и 175 вертолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 361 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 343 (+41) ед,

артиллерийских систем – 659 (+10) ед,

РСЗО – 207 (+0) ед,

средств ПВО – 94 (+1) ед,

самолетов – 208 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4) ед,

крылатых ракет – 120 (+0) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2290 (+15) ед,

специальной техники – 49 (+1).

Наибольшие потери за прошлые сутки оккупанты понесли на Криворожском и Бахмутском направлениях.