Постпред Украины в ООН: нельзя допустить еще одного соглашения Гитлера и Чемберлена по Украине

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором за счет интересов Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Times Radio.

Ведущий спросил его, понимает ли Украина риски, что западные союзники с течением времени могут "устать" от войны и их поддержка начнет ослабевать.

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"Думаю, в Британии общество достаточно умно и образовано, чтобы помнить историю. Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году… Менее чем через год началась Вторая мировая война. Так что если мы хоть чему-то научились из недавней истории Европы - мы должны всеми возможными способами избегать каких-либо соглашений, подобных договоренности между Гитлером и Чемберленом в 1938 году", - подчеркнул Сергей Кислица.

Он отметил, что если кто-нибудь из европейских политиков начнет "продавать" общественному мнению идею о прекращении войны за счет уступок Украины агрессору, это будет опасными и безответственными действиями.

"Если позволить этому произойти – Путин реформирует армию, уволит своих генералов, модернизирует ее, нарастит силы – и снова атакует. И тогда Европе, и Британии тоже, придется платить тройную цену. Тогда мы можем увидеть нападение уже на страну НАТО", - отметил Кислица.

На вопрос ведущего о том, что будет делать Украина в случае, если России удастся оккупировать весь Донбасс и сохранять контроль над оккупированными территориями долгое время, постпред отметил, что Украина никогда не смирится с этим.

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"Думаю, мы никогда не согласимся с тем, что Россия полностью контролирует любую часть территории Украины. Любые предположения о том, что Украина согласится на это – неправильны, и не только с военной, но и политической точки зрения. Украинцы как нация никогда бы не согласились с тем, что руководство страны уступило часть территории другому государству. В Украине это было бы политическим суицидом", - подчеркнул Сергей Кислица, напомнив, что в современной истории Украины немало примеров, что украинцы не молчали, когда не соглашались с решениями власти – либо выбирая другую на демократических выборах, либо заставляя эту власть уйти.

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