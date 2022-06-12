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Россия готовится задействовать в Украине резервные батальоны – британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 15:27

Россия стремиться к созданию большего количества боевых подразделений  для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

Ранее в Минобороны Британии заявляли, что за неимением более точных и современных ракет российские войска используют устаревшие и неэффективные, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам.

Темы: разведкаРосcия
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