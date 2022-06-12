Россия готовится задействовать в Украине резервные батальоны – британская разведка

Россия стремиться к созданию большего количества боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

Реклама:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WiKk8bK2ge



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9FRFoEPFBm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 12, 2022

Отмечается, что третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Одновременное развертывание всех трех их батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

Ранее в Минобороны Британии заявляли, что за неимением более точных и современных ракет российские войска используют устаревшие и неэффективные, что приводит к побочным разрушениям и гражданским жертвам.