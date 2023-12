Россия готовится задействовать в Украине резервные батальоны – британская разведка

Россия стремиться к созданию большего количества боевых подразделений для развертывания в Украине.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона в некоторых боевых порядков. Большинство бригад обычно задействуют в операциях не более двух из трех батальонов одновременно", - говорится в сообщении.

