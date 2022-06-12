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Росія готується задіяти в Україні резервні батальйони – британська розвідка

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 15:27

Росія прагне створення більшої кількості бойових підрозділів для розгортання в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай задіюють в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що треті батальйони в бригадах найчастіше укомплектовані не повністю — Росії, швидше за все, доведеться покладатися на новобранців чи мобілізованих резервістів для перекидання цих підрозділів в Україну.

"Одночасне розгортання всіх трьох їхніх батальйонів, ймовірно, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Росія використовує свою перевагу у співвідношенні сил та артилерії, щоб поступово захопити територію у Сєвєродонецьку та навколо нього.

Раніше у Міноборони Британії заявили, що Через брак більш точних і сучасних ракет російські війська використовують застарілі та неефективні що призводить до побічних руйнувань та цивільних жертв.

Теми: розвідкаРосія
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