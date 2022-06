Росія готується задіяти в Україні резервні батальйони – британська розвідка

Росія прагне створення більшої кількості бойових підрозділів для розгортання в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"В останні тижні, ймовірно, розпочалася підготовка до розгортання третього батальйону у деяких бойових порядках. Більшість бригад зазвичай задіюють в операціях не більше двох із трьох батальйонів одночасно", - йдеться у повідомленні.

