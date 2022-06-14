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Подоляк описал, что будет, если поставки оружия Украине не ускорятся

Елена РощинаВторник, 14 июня 2022, 14:47
Подоляк описал, что будет, если поставки оружия Украине не ускорятся
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает министров обороны, которые соберутся в Брюсселе 15 июня, принять решение в пользу скорейшей передачи оружия Украине.

Источник: твит Михаила Подоляка

Прямая речь: "Каждый участник формата Рамштайн должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения".

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Напомним: 15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны по вопросам обороны Украины. Это так называемый "Рамштайн-3". Первая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств состоялась 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, в ней приняло участие более 40 стран. Вторая встреча была 23 мая.

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13 июня Михаил Подоляк, учитывая предстоящую встречу в Брюсселе, заявил, что Украине для паритета в оружии с Россией нужны тысяча гаубиц калибра 155 мм, триста реактивных систем залпового огня, пол тысячи танков, две тысячи единиц бронетехники и тысяча дронов.

Темы: оружиевойнаОфис президента
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