Подоляк описал, что будет, если поставки оружия Украине не ускорятся

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывает министров обороны, которые соберутся в Брюсселе 15 июня, принять решение в пользу скорейшей передачи оружия Украине.

Источник: твит Михаила Подоляка

Прямая речь: "Каждый участник формата Рамштайн должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы снабжения оружием. Ждем решения".

Rammstein format participants should imagine the world if 🇷🇺 wins. Morning croissants with missiles, night sirens to lullabies, disappearance of cities with thousand-year history. It will become a reality if the pace of arms delivery remains the same. We wait for a decision.