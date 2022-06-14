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Подоляк описав, що буде, якщо постачання зброї Україні не пришвидшать

Олена РощінаВівторок, 14 червня 2022, 14:47
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликає міністрів оборони, які зберуться у Брюсселі 15 червня, ухвалити рішення на користь якнайшвидшої передачі зброї Україні.

Джерело: твіт Михайла Подоляка 

Пряма мова: "Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому Росія перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення".

Нагадаємо: 15 червня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи міністрів оборони.з питань оборони України. Це – так званий "Рамштайн-3". Перша зустріч групи підтримки України на рівні глав оборонних відомств відбулася 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, у ній взяли участь понад 40 країн. Друга зустріч була 23 травня.

13 червня Михайло Подоляк з огляду на майбутню зустріч у Брюсселі заявив, що Україні для паритету у зброї з Росією потрібні тисяча гаубиць калібру 155 мм, триста реактивних систем залпового вогню, пів тисячі танків, дві тисячі одиниць бронетехніки і тисяча дронів.

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Теми: зброявійнаОфіс президента
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