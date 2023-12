Подоляк описав, що буде, якщо постачання зброї Україні не пришвидшать

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк закликає міністрів оборони, які зберуться у Брюсселі 15 червня, ухвалити рішення на користь якнайшвидшої передачі зброї Україні.

Джерело: твіт Михайла Подоляка

Пряма мова: "Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому Росія перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо рішення".

Rammstein format participants should imagine the world if 🇷🇺 wins. Morning croissants with missiles, night sirens to lullabies, disappearance of cities with thousand-year history. It will become a reality if the pace of arms delivery remains the same. We wait for a decision.