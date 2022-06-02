ООН согласилась изменить международное написание названия Турции

Организация объединенных наций заменит международное написание названия Турции на Türkiye вместо Turkey.

Об этом сообщает агентство Anadolu, передает "Европейская правда".

Отмечается, что новый бренд "Türkiye" теперь действует на иностранных языках.

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Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они получили письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени Генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать "Türkiye" вместо "Turkey" на международной арене.

Спикер сказал, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма.

Чавушоглу объявил об официальной подаче письма ООН и другим международным организациям во вторник.

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"Совместно с нашим Директоратом коммуникаций мы успешно подготовили для этого хорошую почву. Мы дали возможность ООН и другим международным организациям, странам увидеть это изменение в использовании "Türkiye"", - сказал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".