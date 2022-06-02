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ООН согласилась изменить международное написание названия Турции

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 07:45

Организация объединенных наций заменит международное написание названия Турции на Türkiye вместо Turkey.

Об этом сообщает агентство Anadolu, передает "Европейская правда".

Отмечается, что новый бренд "Türkiye" теперь действует на иностранных языках.

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Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они получили письмо министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по имени Генерального секретаря Антониу Гутерриша с просьбой использовать "Türkiye" вместо "Turkey" на международной арене.

Спикер сказал, что изменение названия страны вступило в силу с момента получения письма.

Чавушоглу объявил об официальной подаче письма ООН и другим международным организациям во вторник.

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"Совместно с нашим Директоратом коммуникаций мы успешно подготовили для этого хорошую почву. Мы дали возможность ООН и другим международным организациям, странам увидеть это изменение в использовании "Türkiye"", - сказал Чавушоглу.

Предложение по ребрендингу страны было начато в прошлом году, и президент Турции заявил, что она "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации".

Темы: ТурцияООНмирязык
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