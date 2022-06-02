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Следователи пришли в офис партии арестованного Додона: конфискуют документы

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 16:09

Правоохранители пришли в штаб-квартиру Партии социалистов Молдовы, которую ранее возглавлял экс-президент Игорь Додон, и изымают документы для расследования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

"Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры сейчас осуществляют конфискацию документов в штаб-квартире Партии социалистов. Операция проходит в рамках расследования по незаконному финансированию политической партии", - сообщила Марьяна Керпек.

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Она уточнила, что об обыске в офисе речь не идет.

Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией.

Во время обыска правоохранители нашли значительную сумму наличных, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов, а также чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи Додонов.

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26 мая суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток. На следующий день Антикоррупционная прокуратура оспорила это решение, требуя, чтобы экс-президент в течение этого времени находился в изоляторе тюрьмы №13. Обжаловали решение и адвокаты Додона, требуя выпустить его под судебный контроль, но апелляционный суд оставил решение о домашнем аресте без изменений.

Темы: Молдова
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