Румыния не отвечает критериям для перехода на евро – Еврокомиссия

Европейская комиссия заявила, что Румыния не отвечает ни одному из условий, необходимых для перехода на евро.

Об этом идет речь в отчете Еврокомиссии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Каждые два года Комиссия оценивает прогресс в переходе на единую валюту стран-членов, не входящих в еврозону, поскольку все государства-члены, кроме Дании, юридически обязались присоединиться к зоне евро.

"На фоне своей оценки правовой совместимости и выполнения критериев конвергенции, а также принимая во внимание дополнительные соответствующие факторы, Комиссия считает, что Румыния не выполняет условия для принятия евро", - говорится в отчете.

Комиссия пришла к выводу, что румынское законодательство не полностью совместимо с правилами еврозоны и страна нарушает все критерии, необходимые для принятия единой валюты.

Среди прочего, в Румынии есть проблемы с инфляцией, стабильностью государственных финансов, критерием обменного курса и конвергенцией долгосрочных процентных ставок.

Румыния уже пропустила или отложила несколько добровольно установленных сроков перехода на евро, хотя в прошлом она выполняла большинство критериев.

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На данный момент у Румынии нет официального целевого срока для присоединения к зоне евро, но министр финансов Адриан Кассиу недавно заявил, что 2029 год может быть "жизнеспособной целью".

Напомним, Европейская комиссия пришла к выводу, что Хорватия готова переходить на евро с 1 января 2023 года и стать 20-й страной еврозоны.

В середине мая хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте.