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Румунія не відповідає жодним критеріям для переходу на євро - Єврокомісія

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:49

Європейська комісія заявила, що Румунія не відповідає жодній з умов, необхідних для переходу на євро.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Кожні два роки Комісія оцінює прогрес щодо переходу на єдину валюту країн-членів, які не входять до єврозони, оскільки всі держави-члени, крім Данії, юридично зобов'язалися приєднатися до зони євро.

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"На тлі своєї оцінки правової сумісності та виконання критеріїв конвергенції, а також беручи до уваги додаткові відповідні фактори, Комісія вважає, що Румунія не виконує умов для ухвалення євро", - йдеться у звіті.

Комісія дійшла висновку, що румунське законодавство не повністю сумісне з правилами єврозони і країна порушує всі критерії, необхідні для прийняття єдиної валюти.

Серед іншого, у Румунії є проблеми з інфляцією, стабільністю державних фінансів, критерієм обмінного курсу та конвергенцією довгострокових процентних ставок.

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Румунія вже пропустила або відклала кілька добровільно встановлених термінів переходу на євро, хоч у минулому вона виконувала більшість критеріїв.

На даний момент Румунія не має офіційного цільового терміну для приєднання до зони євро, але міністр фінансів Адріан Касіу нещодавно заявив, що 2029 рік може бути "життєздатною метою".

Нагадаємо, Європейська комісія дійшла висновку, що Хорватія готова переходити на євро з 1 січня 2023 року і стати 20-ю країною єврозони.

У середині травня хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти. 

Теми: РумуніяЄС
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