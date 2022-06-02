Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Румунія не відповідає жодним критеріям для переходу на євро - Єврокомісія

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:49

Європейська комісія заявила, що Румунія не відповідає жодній з умов, необхідних для переходу на євро.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Кожні два роки Комісія оцінює прогрес щодо переходу на єдину валюту країн-членів, які не входять до єврозони, оскільки всі держави-члени, крім Данії, юридично зобов'язалися приєднатися до зони євро.

"На тлі своєї оцінки правової сумісності та виконання критеріїв конвергенції, а також беручи до уваги додаткові відповідні фактори, Комісія вважає, що Румунія не виконує умов для ухвалення євро", - йдеться у звіті.

Комісія дійшла висновку, що румунське законодавство не повністю сумісне з правилами єврозони і країна порушує всі критерії, необхідні для прийняття єдиної валюти.

Серед іншого, у Румунії є проблеми з інфляцією, стабільністю державних фінансів, критерієм обмінного курсу та конвергенцією довгострокових процентних ставок.

Румунія вже пропустила або відклала кілька добровільно встановлених термінів переходу на євро, хоч у минулому вона виконувала більшість критеріїв.

ВІДЕО ДНЯ

На даний момент Румунія не має офіційного цільового терміну для приєднання до зони євро, але міністр фінансів Адріан Касіу нещодавно заявив, що 2029 рік може бути "життєздатною метою".

Нагадаємо, Європейська комісія дійшла висновку, що Хорватія готова переходити на євро з 1 січня 2023 року і стати 20-ю країною єврозони.

У середині травня хорватський парламент ухвалив законопроект про приєднання до єдиної європейської валюти. 

Теми: РумуніяЄС
Головне сьогодні

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

фото, ВІДЕОІноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Усі новини...
Румунія
Принц Чарльз навідався до українських біженців у Румунії
Румунія відремонтує залізничні шляхи для перевезення вантажів з України
Перше судно з українським зерном завантажили для експорту в порту Румунії
Останні новини
04:40
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
03:10
Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW
02:26
США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю
01:53
Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки
01:18
Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку
00:40
Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський
00:16
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за добу
23:48
ВІДЕООкупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський
23:26
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
Усі новини...