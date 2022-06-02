Россияне прицельно били по ВСУ под Гостомелем благодаря данным от шпионов – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что у российских оккупанты были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины под аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле.

Источник: комментарий Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Монастырского: "Я думаю, что в общем-то нам нужно будет пересмотреть отношение к таким важным, ответственным позициям в нашем государстве. Потому что, например, во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии (России против Украины – УП) 24 февраля , мы общались со находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 (вражеских – УП) вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где размещены наши позиции.

Реклама:

Поэтому несколько огневых точек были поражены самыми первыми ракетами. И мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".

Детали: Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.

Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: