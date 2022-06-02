Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне прицельно били по ВСУ под Гостомелем благодаря данным от шпионов – Монастырский

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 22:03
Россияне прицельно били по ВСУ под Гостомелем благодаря данным от шпионов – Монастырский
уничтоженная "мрія" в ангаре в гостомеле. фото: getty images

Министр внутренних дел Денис Монастырский утверждает, что у российских оккупанты были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины под аэропортом ГП "Антонов" в Гостомеле.

Источник: комментарий Монастырского в эфире всеукраинского телемарафона

Прямая речь Монастырского: "Я думаю, что в общем-то нам нужно будет пересмотреть отношение к таким важным, ответственным позициям в нашем государстве. Потому что, например, во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии (России против Украины – УП) 24 февраля , мы общались со находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 (вражеских – УП) вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где размещены наши позиции.

Реклама:

Поэтому несколько огневых точек были поражены самыми первыми ракетами. И мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".

Детали: Монастырский добавил, что на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Его лично поразило количество представителей от политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Коммунистическая партия Украины", откровенно пошедших на сотрудничество с российскими оккупантами. По его словам, многие из них до 24 февраля занимали выборные должности в органах местной власти.

Министр уверен, что украинское правосудие догонит их, в частности, в ходе деоккупации. Даже если они сбегут с российскими войсками во время освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, такие коллаборанты не смогут спокойно жить и путешествовать.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 31 мая сотрудники Службы безопасности задержали ведущего инженера ГП "Антонов", у которого обнаружили электроносители с кремлевской пропагандой. Он постоянно призвал коллег сдаться и сотрудничать с россиянами и передать им секретную информацию.
  • В первый день широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, за аэродром в Гостомеле продолжались ожесточенные бои. В первые часы ВСУ сумели сбить два вражеских вертолета. Местные очевидцы сообщали о десятках российских вертолетов, обстреливавших позиции украинских защитников.
  • К вечеру 24 февраля американские репортеры сообщали, что российские военные зашли на территорию аэропорта ГП "Антонов". Вечером того же дня в Офисе президента подтвердили, что аэропорт захватили российские оккупанты.
  • Полицейские задержали диверсанта 24 февраля близ аэродрома, который назвал себя "уродом".
  • Бой за аэродром длился всю ночь на 25 февраля, а затем все последующие сутки. В ходе боев в ангаре сгорел легендарный самолет Ан-225 "Мрія".

Темы: МонастырскийшпионаждиверсантыВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Монастырский
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: