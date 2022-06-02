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Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 23:09
Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины "закончится за столом переговоров", и Украина по-прежнему нуждается в поддержке Альянса.

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - сказал Столтенберг.

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Он добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери".

Столтенберг похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но он получает больше", — сказал он.

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Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

Темы: ЕСНАТОвойнаРосcия
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