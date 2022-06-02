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Оккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский

Денис КарловскийЧетверг, 2 июня 2022, 23:48

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что российские захватчики заставляют воевать на стороне России против Украины жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, прячась у них за спинами.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Ситуация на Донбассе за сутки существенно не изменилась. Есть определенные успехи в боях в Северодонецке, но еще рано говорить. Там сейчас самое жесткое. Как и в городах и громадах рядом - Лисичанск, Бахмут и многие другие, где сейчас идет мощная атака России.

Российская армия применяет все имеющиеся у нее вооружение и вообще, вообще не считает людей. Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых "мобилизованных".

Чем дольше длится война – тем больше подлых, позорных и циничных вещей Россия навсегда вписывает в свою историю.

Продолжаются совершенно нелепые обстрелы с российской территории наших пограничных северных областей, в частности, Черниговской области. Были нанесены удары по Николаеву и Харькову, Харьковской области. Вся временно оккупированная территория нашего государства это зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность".

Детали: Зеленский подчеркнул, что украинские власти активно работают с партнерами по разработке новых санкционных мер против России за все преступления, которые она совершает против Украины и гражданского населения.

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В частности, лидеры Европейского Союза почти завершили согласование шестого пакета санкций, в который вошло частичное эмбарго российских нефти и нефтепродуктов. По убеждению Зеленского, западные страны уже готовятся перейти на нефть из других стран, которая является более чистой и более легкой в ​​добыче.

Вечером 2 июня президент подписал очередной указ о награждении 223 украинских защитников, в том числе из них 72 – посмертно.

Предыстория:

  • В то же время Зеленский заявил перед европейскими политиками, что количество потраченного времени на согласование шестого пакета санкций ЕС неприемлемо.
  • Президент сказал, что около 100 украинских военных ежедневно погибают на Донбассе, а еще до 500 получают ранения.

Темы: ЗеленскийРосcияоккупацияДонбасс
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