Резников объяснил Западу, что для безопасности нужно демилитаризировать европейскую часть России

Министр обороны Алексей Резников считает, что условием возобновления диалога между Западом и Россией может стать только демилитаризация европейской части государства-агрессоры.

Источник: facebook-страница Резникова

Детали: Резников объяснил, что последние ракетные удары по украинским городам россияне совершали с акваторий Каспийского и Черного морей, а также в воздушном пространстве Беларуси, притворяющейся будто бы не стороной военного конфликта. По его словам, это стратегическая угроза безопасности всего Европейского континента.

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Поэтому быстрым ответом западных партнеров должно стать предоставление Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению Резникова, это создаст дополнительную границу безопасности на 500-1000 км перед другими странами НАТО.

Также, по словам министра, необходимо усилить санкционный режим, чтобы у России не было возможности производить высокотехнологичное оружие, в том числе крылатые ракеты. Резников добавил, что многие составляющие в российских ракетах произведены в странах-членах НАТО.

Отдельно он озвучил свое видение долгосрочных мер по обеспечению мира на континенте.

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Прямая речь Резникова: "Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами".

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