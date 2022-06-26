Резников объяснил Западу, что для безопасности нужно демилитаризировать европейскую часть России

Министр обороны Алексей Резников считает, что условием возобновления диалога между Западом и Россией может стать только демилитаризация европейской части государства-агрессоры.

Источник: facebook-страница Резникова

Детали: Резников объяснил, что последние ракетные удары по украинским городам россияне совершали с акваторий Каспийского и Черного морей, а также в воздушном пространстве Беларуси, притворяющейся будто бы не стороной военного конфликта. По его словам, это стратегическая угроза безопасности всего Европейского континента.

Поэтому быстрым ответом западных партнеров должно стать предоставление Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению Резникова, это создаст дополнительную границу безопасности на 500-1000 км перед другими странами НАТО.

Также, по словам министра, необходимо усилить санкционный режим, чтобы у России не было возможности производить высокотехнологичное оружие, в том числе крылатые ракеты. Резников добавил, что многие составляющие в российских ракетах произведены в странах-членах НАТО.

Отдельно он озвучил свое видение долгосрочных мер по обеспечению мира на континенте.

Прямая речь Резникова: "Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами".

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