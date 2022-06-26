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Резников объяснил Западу, что для безопасности нужно демилитаризировать европейскую часть России

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 19:51
Резников объяснил Западу, что для безопасности нужно демилитаризировать европейскую часть России
последствия ракетного удара россиян по жилому дому в Киеве 26 июня. фото: getty images

Министр обороны Алексей Резников считает, что условием возобновления диалога между Западом и Россией может стать только демилитаризация европейской части государства-агрессоры.

Источник: facebook-страница Резникова

Детали: Резников объяснил, что последние ракетные удары по украинским городам россияне совершали с акваторий Каспийского и Черного морей, а также в воздушном пространстве Беларуси, притворяющейся будто бы не стороной военного конфликта. По его словам, это стратегическая угроза безопасности всего Европейского континента.

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Поэтому быстрым ответом западных партнеров должно стать предоставление Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению Резникова, это создаст дополнительную границу безопасности на 500-1000 км перед другими странами НАТО.

Также, по словам министра, необходимо усилить санкционный режим, чтобы у России не было возможности производить высокотехнологичное оружие, в том числе крылатые ракеты. Резников добавил, что многие составляющие в российских ракетах произведены в странах-членах НАТО.

Отдельно он озвучил свое видение долгосрочных мер по обеспечению мира на континенте.

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Прямая речь Резникова: "Долгосрочный ответ так же очевиден – условием диалога о возобновлении отношений цивилизованного мира с Россией должна стать демилитаризация как минимум европейской части государства-террориста. Глубина и параметры демилитаризации должны быть определены специалистами".

Предыстория:

  • Около 6:30 российские оккупанты ударили ракетами со стратегических бомбардировщиков по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевской областью.
  • Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была завалена бетонной плитой. Отец девочки погиб.
  • Около 11:30 россияне нанесли ракетные удары по Черкасской и Черниговской областях. Вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба жестко обратился к западным странам, что для прекращения этих военных преступлений России требуется больше оружия и более жесткие санкции.
  • Западные политики, в том числе президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отреагировали на ракетные обстрелы Киева, назвав их "варварством" и "сознательной эскалацией" на фоне саммита G7 в Германии.

Темы: РезниковЗападМинобороныоружие
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