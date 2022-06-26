Резніков пояснив Заходу, що для безпеки треба демілітаризувати європейську частину Росії

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що умовою відновлення діалогу між Заходом і Росії може стати лише демілітаризація європейської частини держави-агресорки.

Джерело: facebook-сторінка Резнікова

Деталі: Резніков пояснив, що останні ракетні удари по українських містах росіяни здійснювали з акваторій Каспійського та Чорного морів, а також у повітряному просторі Білорусі, що вдає ніби не є стороною військового конфлікту. За словами, це стратегічна загроза безпеки всього Європейського континенту.

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Тому швидкою відповіддю західних партнерів повинні стати надання Україні сучасних систем протиповітряної й протиракетної оборони. На думку Резнікова, це створить додатковий кордон безпеки на 500-1000 км перед іншими країнами НАТО.

Також, за словами міністра, необхідно посилити санкційний режим, аби в Росії не було можливості виробляти високотехнологічну зброю, в тому числі крилаті ракети. Резніков додав, що чимало складових у російських ракетах походять із виробничих потужностей у країнах-членах НАТО.

Окремо він озвучив своє бачення довгострокових заходів для забезпечення миру на континенті.

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Пряма мова Резнікова: "Довгострокова відповідь так само очевидна – умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями".

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