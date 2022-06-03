Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Президент Украины заявил, что Россия мобилизует силы для срыва европейского движения.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Очень важно, что сейчас – через несколько недель – мы ожидаем ответа Европейского Союза на вопрос о статусе кандидата для Украины. Мы очень ожидаем.

И я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В частности, и в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам разных государств, форумам, студенческим и экспертным сообществам, людям на площадях разных европейских городов, которые митинговали в поддержку Украины, в поддержку нашего народа.

Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент – особенно публичные дискуссии и призывы – должен быть задействован на полную".