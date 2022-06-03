Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Президент України заявив, що Росія мобілізує сили для зриву європейського руху України.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Дуже важливо, що зараз – за кілька тижнів – ми очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо.

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І я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема й у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів різних держав, форумів, студентських та експертних спільнот, людей на площах різних європейських міст, які мітингували на підтримку України, на підтримку нашого народу.

Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала всі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент – а особливо публічні дискусії й заклики – має бути задіяний на повну".