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Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 01:53
фото: twitter ЕП

В Брюсселе называют отмену скандальной судебной реформы условием получения средств на постковидное восстановление.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OOnet.pl, об этом во время визита в Варшаву заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Как отмечается, главу Еврокомиссии во время пресс-конференции спросили, отвечает ли поправка к закону о Верховном суде, которая рассматривалась в польском парламенте, требованиям ЕС, достаточным для разблокирования выдачи Варшаве средств из Фонда реконструкции ЕС.

"Это решение является важным шагом к выплате Польши более 35 миллиардов евро в ближайшие годы. Это первый шаг, и деньги будут выплачены, когда будут сделаны все реформы",- заявила она, добавив, что одно из требований ЕС состоит в том, что " все незаконно уволенные судьи должны быть восстановлены на работе".

"Все наши планы по реконструкции и развитию связаны с реформами и... с обязательством Польши обеспечить независимость судебной власти",- добавляет фон дер Ляен, добавляя, что "в вопросе верховенства права в Польше мы находимся не в конце пути" .

Напомним, в среду Европейская комиссия утвердила Национальный план восстановления Польши (KPO). Это шаг к выплате ЕС 23,9 млрд евро субсидий и 11,5 млрд евро ссуд в рамках Фонда реконструкции.

Впрочем, для получения этих средств Польша должна изменить закон о Верховном суде, ликвидировав Дисциплинарную палату, которую в ЕС называют вмешательством власти в работу судей.

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Соответствующий законопроект на прошлой неделе был принят Сеймом и теперь ожидает одобрения Сенатом – верхней палатой польского парламента.

Вместе с тем, в принятом законопроекте нет нормы о восстановлении в должности уволенных судей.

Подробнее об этой проблеме можно почитать в статье Шаг навстречу ЕС: удастся ли Польше разрешить острый конфликт с Еврокомиссией

Темы: ПольшаЕСЕврокомиссия
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