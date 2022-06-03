В Киеве обнаружили пьяного водителя-рекордсмена: превысил норму алкоголя более чем в 25 раз

В Киеве патрульные составили протокол на нетрезвого водителя-рекордсмена, превысившего норму допустимого алкоголя в крови по меньшей мере в 25 раз.

Источник: полиция Киева

Детали: Полицейские получили вызов о нарушении ПДД на улице Героев Днепра. Заявитель сообщил о нетрезвом водителе автомобиля Kia.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Kia Ceratto и 35-летнего водителя, имевшего явные признаки алкогольного опьянения.

Прибор Драгер, при проведении осмотра состояния опьянения, показал немалый результат, но получить точную цифру не удалось, поскольку показатель превысил технический лимит прибора – 5 промилле.

Полиция напоминает, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле.

На него был составлен протокол "Управление ТС в состоянии опьянения".

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Напомним: Патрульная полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и не пополнять статистику смертельных ДТП.