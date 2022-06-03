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У Києві виявили п’яного водія-рекордсмена: перевищив норму алкоголю в понад 25 разів

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 13:23
У Києві виявили п’яного водія-рекордсмена: перевищив норму алкоголю в понад 25 разів

У Києві патрульні склали протокол на нетверезого водія-рекордсмена, який перевищив допустиму норму алкоголю в крові щонайменше в 25 разів.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Поліцейські отримали виклик про порушення правил дорожнього руху на вулиці Героїв Дніпра. Заявник повідомив про нетверезого керманича автомобіля Kia.

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Прибувши на місце події, інспектори виявили автомобіль Kia Ceratto та 35-річного кермувальника, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Прилад Драгер, під час проведення огляду на стан сп'яніння, показав чималий результат, але отримати точну цифру не вдалося, оскільки показник перевищив технічний ліміт приладу – 5 проміле.

Поліція нагадує, що максимально допустимий рівень алкоголю в крові — 0,2 проміле.

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На нього склали протокол "Керування ТЗ у стані сп’яніння".

 

Нагадаємо: Патрульна поліція закликає громадян дотримуватися правил дорожнього руху і не поповнювати статистику смертельних ДТП.

Теми: поліціяКиївДТП
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