ЕС не включил патриарха Кирилла в новый список санкций из-за Венгрии

Евросоюз не включил патриарха Московского Кирилла (Владимира Гундяева) в список лиц, на которых расширили санкции за войну РФ против Украины в рамках шестого пакета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации западных СМИ, еще на этапе обсуждения санкционного пакета стало известно, что Владимира Гундяева сначала включили в список и изъяли только из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана.

Орбан открыто заявлял, что не поддерживает введение санкций против главы Русской православной церкви, поскольку "это поставит под угрозу религиозную свободу".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, комментируя одобрение санкций, подтвердил, что по первоначальному замыслу Гундяев должен был попасть в список.

"Исключение патриарха Кирилла демонстрирует ограничение внешней политики блока, основывающегося на принципе единодушия. Религиозные лидеры не должны быть защищены от ответственности за поддержку войны Путина", - написал он.

Как уже сообщалось, среди лиц в новом списке - Алина Кабаева и ранее попавшие под санкции родственники олигархов; многие военные, которые осуществляли руководство российскими подразделениями в Буче и Мариуполе, ряд коллаборантов, несколько сотрудников "РИА Новости", руководитель "Роскомнадзора".

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Напомним, позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".

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