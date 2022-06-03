Белорусской армии давали приказ воевать против Украины, но его не выполнили – Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко давал приказ белорусским войскам наступать в Украине, но высший офицерский эшелон не выполнил его.

Источник: Тихановская в youtube-эфире блогера Марка Фейгина

Прямая речь Тихановской: "Наша армия белорусская не готова ни морально, ни технически. Да, конечно, там есть люди, по мнению экспертов, до 10 тысяч человек, которые готовы идти на баррикады, потому что они не осознают, что такое война. Но основной состав – прежде всего, это моральный аспект, что белорусская армия, белорусские солдаты не понимают, почему они должны воевать против украинцев, наших соседей, у которых есть только положительные ощущения ради амбиций двух диктаторов.

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У нас есть свидетельства, что такой приказ (наступать на территорию Украины – ред.) был отдан режимом, но высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят идти в наступление, присоединяться к российским войскам. И этот приказ просто не "спустили" дальше".

Детали: Лидер белорусской оппозиции сказала, что в начале войны, когда риск наступления белорусских войск был наибольшим, комитеты солдатских матерей и демократические инициативы убеждали белорусских солдат переходить на сторону Вооруженных сил Украины, если их все-таки заставят наступать на Украину.

Тихановская убеждена, что текущие военные учения белорусской армии являются лишь попыткой Лукашенко привлечь свое внимание и создать впечатление, что он имеет большое влияние на геополитической арене.

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Она сказала, что, несмотря на преступное участие режима Лукашенко в российской агрессии, белорусский народ стремится сохранить добрососедские отношения с Украиной.

По ее словам, в ее окружении есть военные эксперты, имеющие источники в номенклатуре режима Лукашенко, которые делятся весомой информацией.

Тихановская надеется, что в момент слабости Лукашенко часть номенклатуры и военные командиры перейдут на сторону демократической оппозиции или откажутся выполнять приказы. Она добавила, что подпольно военные эксперты устанавливают контакты с некоторыми военными чинами в Беларуси.

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