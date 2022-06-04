Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага

В пятницу украинские военные уничтожили более 20 единиц боевой бронированной техники врага, авиационную ракету, три БПЛА оккупантов, а также укрепленные позиции и живую силу противника.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "С 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистических центр.

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Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты".

Детали: 3 июня ударной авиацией Воздушных сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, укреплены позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника.

Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.