Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ

В течение 4 июня, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары с ОТРК "Точка-У" по Краматорску, Бахмуту, Лисичанску и Константиновке.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 4 июня

Дословно: "Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

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В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

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На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк".

Детали: Аналогично сильные обстрелы вражеские подразделения вели на Бахмутском направлении. Россияне применяли минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам Торецка, Нью-Йорка, Врубовки и Покровского. С вертолетов Ка-52 россияне нанесли авиационных ударов по Берестовому и Клиновому.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели огонь из РСЗО по Гуляйполю, Зеленому Рою и Орехову. По Каменскому оккупанты нанесли авиационный удар с самолетов Су-25.

На Южнобужском, Волынском, Полесском, Сиверском, Слобожанском и Харьковском направлениях существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировали.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии пограничные села Каменскую Слободу Черниговской области, а в Сумской – Катериновку и Стариково.

В Генштабе отметили, что российская пропаганда продолжает распространять безосновательную информацию о том, что подразделения ВСУ в школах, больницах и церквях, чтобы оправдать разрушение гражданской инфраструктуры.

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