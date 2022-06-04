Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ

Денис КарловскийСуббота, 4 июня 2022, 18:49
Россияне запустили ракеты из комплексов Точка-У по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ
фото: getty images

В течение 4 июня, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары с ОТРК "Точка-У" по Краматорску, Бахмуту, Лисичанску и Константиновке.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 4 июня

Дословно: "Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

Реклама:

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

ВИДЕО ДНЯ

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк".

Детали: Аналогично сильные обстрелы вражеские подразделения вели на Бахмутском направлении. Россияне применяли минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам Торецка, Нью-Йорка, Врубовки и Покровского. С вертолетов Ка-52 россияне нанесли авиационных ударов по Берестовому и Клиновому.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели огонь из РСЗО по Гуляйполю, Зеленому Рою и Орехову. По Каменскому оккупанты нанесли авиационный удар с самолетов Су-25.

На Южнобужском, Волынском, Полесском, Сиверском, Слобожанском и Харьковском направлениях существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировали.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии пограничные села Каменскую Слободу Черниговской области, а в Сумской – Катериновку и Стариково.

В Генштабе отметили, что российская пропаганда продолжает распространять безосновательную информацию о том, что подразделения ВСУ в школах, больницах и церквях, чтобы оправдать разрушение гражданской инфраструктуры.

Предыстория:

  • 4 июня в Иностранном легионе территориальной обороны ВСУ сообщили о гибели нескольких добровольцев из Нидерландов, Франции, Германии и Австралии.
  • Утром 4 июня Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупационные войска понесли потери на Славянском направлении и отступили.
  • Россияне потеряли уже более 31 тысячи военнослужащих в боях против ВСУ, более 1300 танков, 680 артиллерийских систем и более 3300 боевых бронированных машин.

Темы: боевые действияДонбассвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
боевые действия
Бои за Роботино и Урожайное, ЧВК "Эспаньола" под Бахмутом и немецкие TAURUS - главное о войне за неделю
15 лет тюрьмы получили два боевика "ЛДНР", которые воевали против ВСУ
Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: