Россияне запустили ракеты из комплексов "Точка-У" по четырем городам на Донбассе - Генштаб ВСУ
В течение 4 июня, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары с ОТРК "Точка-У" по Краматорску, Бахмуту, Лисичанску и Константиновке.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 4 июня
Дословно: "Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.
В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.
На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.
На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.
На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк".
Детали: Аналогично сильные обстрелы вражеские подразделения вели на Бахмутском направлении. Россияне применяли минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам Торецка, Нью-Йорка, Врубовки и Покровского. С вертолетов Ка-52 россияне нанесли авиационных ударов по Берестовому и Клиновому.
На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели огонь из РСЗО по Гуляйполю, Зеленому Рою и Орехову. По Каменскому оккупанты нанесли авиационный удар с самолетов Су-25.
На Южнобужском, Волынском, Полесском, Сиверском, Слобожанском и Харьковском направлениях существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировали.
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии пограничные села Каменскую Слободу Черниговской области, а в Сумской – Катериновку и Стариково.
В Генштабе отметили, что российская пропаганда продолжает распространять безосновательную информацию о том, что подразделения ВСУ в школах, больницах и церквях, чтобы оправдать разрушение гражданской инфраструктуры.
Предыстория:
- 4 июня в Иностранном легионе территориальной обороны ВСУ сообщили о гибели нескольких добровольцев из Нидерландов, Франции, Германии и Австралии.
- Утром 4 июня Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупационные войска понесли потери на Славянском направлении и отступили.
- Россияне потеряли уже более 31 тысячи военнослужащих в боях против ВСУ, более 1300 танков, 680 артиллерийских систем и более 3300 боевых бронированных машин.