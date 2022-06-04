Вышиванку Зеленского продали на аукционе за 100 тысяч долларов

Вышитую рубашку, которую одевал президент Владимир Зеленский в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные средства перечисляются на счета Национального банка Украины и направляются на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи для людей, пострадавших от войны.

Реклама:

Покупателем лота с вышиванкой Зеленского стала американская юридическая компания Asters USA.

Во время благотворительного аукциона в пятницу, кроме вышитой рубашки украинского президента, были проданы футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соревновались во время выигрышного матча украинской сборной против сборной Шотландии, 1 июня.

Также на аукционе купили керамический кухоль в виде петуха, подобный тому, что уцелел в Бородянке на кухонном шкафчике в доме, разрушенном российскими бомбами.

ВИДЕО ДНЯ

Футболку Ярмоленко и петушка приобрели американские украинцы Ганя Черняк и Игорь Самокиш.

Прямая речь Черняк и Самокиша: "Оба лота стоили нам 1700 долларов. Деньги пойдут на United 24. Мы еще до начала (полномасштабной – ред.) войны поддерживали один украинский батальон, еще с 2014 года. Сейчас мы с приходом церкви святого Андрея уже 8 или 9 полных грузовиков помощи отправили в Украину. Мы в любом случае планировали продолжать делать пожертвования, но, конечно, интереснее, если за это получаешь какой-то лот. Мы очень довольны".

Детали: На аукционе разыгрывали также украинский флаг, подписанный Зеленским, бутылку вина, уцелевшую в хранилище под российскими бомбами и тому подобное.

Подобный аукцион в рамках инициативы U24 стал первым. На его открытии показали выступления Зеленского и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. На аукционе лично присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Федоров сказал, что за четыре недели деятельности инициативы United24 Украине удалось собрать 50 миллионов долларов. Самые большие суммы поступали из Соединенных Штатов.

Предыстория: