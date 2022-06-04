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ПВО Украины "приземлила" 9 российских целей, среди них истребитель

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 23:07

Противовоздушная оборона Украины в субботу уничтожила 9 вражеских целей, среди которых самолет и вертолет.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил

Дословно: "Четвертого июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении - БПЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с подлодок рашистов.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и в других операционных районах".

Детали: Всего за сутки 4 июня уничтожены 9 воздушных целей оккупантов:

ВИДЕО ДНЯ

- один самолет (предварительно Су-34);

- один вертолет (Ка-52);

- три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");

- четыре крылатых ракеты.

Темы: война
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