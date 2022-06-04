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ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 23:07
ППО України приземлила 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Протиповітряна оборона України у суботу знищила 9 ворожих цілей, серед яких літак і гелікоптер.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил

Дослівно: "Четвертого червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

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Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

За інформацією Військово-морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.

Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Загалом за добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів:

- один літак (попередньо Су-34);

- один вертоліт (Ка-52);

- три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");

- чотири крилаті ракети.

Теми: війна
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