ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник
Протиповітряна оборона України у суботу знищила 9 ворожих цілей, серед яких літак і гелікоптер.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил
Дослівно: "Четвертого червня на Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".
Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".
За інформацією Військово-морських Сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів рашистів.
Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах".
Деталі: Загалом за добу 4 червня знищено 9 повітряних цілей окупантів:
- один літак (попередньо Су-34);
- один вертоліт (Ка-52);
- три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");
- чотири крилаті ракети.