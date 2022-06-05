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СМИ: КНДР выпустила восемь баллистических ракет

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 03:45
СМИ: КНДР выпустила восемь баллистических ракет
ФОТО: GETTY

Северная Корея, вероятно, запустила восемь баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю по крайней мере из двух точек.

Источник:  Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, источник Yohnap

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске одной ракеты. Отмечается, что это уже 18-й запуск в этом году. Он состоялся на следующий день после того, как Сеул и Вашингтон завершили свои совместные учения вблизи полуострова с участием американского авианосца.

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Комитет не сообщил никаких дополнительных подробностей, и предположительно сейчас проводится соответствующий анализ.

Однако, впоследствии Yohnap со ссылкой на источники сообщил, что ракет было запущено несколько.

Запуски были зафиксированы с 9:08 до 9:43 утра из районов вокруг Сунана в Пхеньяне.

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Напомним: 25 мая Северная Корея выпустила три ракеты, в том числе одну, которая считается ее крупнейшей межконтинентальной баллистической ракетой, после того, как президент США Джо Байден завершил поездку в Азию.

Темы: КНДРоружие
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