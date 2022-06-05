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Банковая ответила на заявления из Венгрии о "психической болезни" Зеленского

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 08:17

В Офисе президента отреагировали на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес Владимира Зеленского и упомянули о Корюковской трагедии.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице заместителя главы ОП Андрея Сибиги.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии:

He who is guilty is the one that has much to say

Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне

У короткого ума язык длинный

Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года", – написал Сибига.

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Он также отметил, что хотел бы услышать оценку Ласло Кевера о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка.

"С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков", а еще если откликается изнутри фашистская ДНК", - написал Сибига.

"История пойдет вперед, Украина победит: все граждане, проживающие в Украине будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на помойке истории. В этом сомнений нет - разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины, президента страны героев, смелых и свободных людей", - добавил он.

Сибига добавил к сообщению ссылку на страницу в Википедии о Корюковской трагедии.

Корюковская трагедия – массовое убийство 6700 жителей села Корюковка (ныне город в Черниговской области), совершенное 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.

Масштабы трагедии исключительны среди населенных пунктов Украины, СССР и Европы. Корюковские убийства по количеству жертв почти в 45 раз превышают белорусскую Хатынь, в 41 – чешское Лидице, в 12 – французский Орадур.

Массовое убийство мирных жителей было карательной операцией венгерских подразделений в ответ на действия советских партизан, возглавляемых офицером НКВД СССР Алексеем Федоровым. Особый трагизм этого события добавляет тот факт, что партизанская группа войск Федорова преобладала карателей по количеству воинов почти в 10 раз, но партизаны ничего не сделали для спасения жителей Корюковки.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Темы: Офис президентаЗеленскийВенгрияскандал
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