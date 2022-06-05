Регионы: россияне обстреливают Донетчину и Луганщину с вертолетов и РСЗО, есть погибшие

За сутки 4 июня российские войска попали в громады Николаевской и Харьковской областей, а также обстреливали вертолетами, минометами и РСЗО Донбасс.

Источник: отчеты регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Полтавщине.

Киевская ночь прошла спокойно. С утра силами ПВО сбита ракета над Обуховским районом. Жертв и разрушений нет. Информация уточняется. В Киеве с утра — взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. По состоянию на 8:00 жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Работают соответствующие службы.

На Днепропетровщине практически всю ночь – воздушные тревоги. Артиллерийский обстрел Зеленодольской громады. Попали по двум селам. Есть разрушение жилых домов. Предварительно, без пострадавших.

Харьковщина: Харьков – ночь с тревогами, но без обстрелов. Ночью обстрелы потерпели Близнецы.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

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В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

В г. Чугуев ранение получил 1 человек. В селах Коробочкино и Чкаловское — двое раненых. Еще двое – в пгт Малиновка.

Луганщина: ситуация в области остается крайне тяжелой. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горного и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Значительны разрушения в Горном, где повреждено 13 домов. В Лисичанске – пять, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждено помещение цеха на территории объединения "Азот".

Один человек погиб, двое раненых гражданских.

Донетчина: ситуация стабильно сложная.

В течение суток – 15 обстрелов, применялось стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, РСЗО "Смерч", "Точка У", РСЗО "Град"; два авиаудара.

Обстреляны Бахмут, Авдеевка, с. Новоселовка 1, с. Первомайское, Святогорск, пгт. Острое, с. Нетайлово, с. Первомайское, Константиновка, с. Крестище, с. Времевка, Соледар, Краматорск, Дружковка.

Повреждены 9 жилых домов (в т.ч. 2 многоэтажки), корпуса детского лагеря, помещения коммунального и промышленного предприятия.

Погибли 8 гражданских лиц, 11 - ранены.

Николаевщина: вчера во второй половине дня – обстрелы здания с. Старая Богдановка Радсадовской громады. Пострадавших нет.

Сегодня с 4.50 час. в результате обстрелов города Очакова есть раненные, повреждения домов, в некоторых районах города отсутствует свет.

Баштанский район: продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Днем и ночью были обстрелы в Широковской громаде. Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Херсонщина: оккупационные власти открыли в Херсоне филиал "Единой России", где собирают данные жителей города и проводят свои совещания, отсутствует мобильная и Интернет связь.

Стабильно критическая ситуация в Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской, Высокопольской громадах. В целом на территории Бериславского района идут тяжелые бои, уничтожены многие дома, дороги, мосты. Также оккупанты продолжают блокировать движение между оккупированными селами.