Украинские защитники показали, как уничтожили российские укрепления и технику в Северодонецке

Украинские защитники показали, как точным огнем уничтожают в восточной части Северодонецка российскую военную технику и автомобили.

Источник: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Дословно: "День 102.

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Уничтожение орков в городе Северодонецк.

Музыка: Людвиг ван Бетховен, Симфония Nо. 5 до минор".

Детали: На видео, снятом с дрона, украинские защитники уничтожают два российских БМП-1, легковые автомобили, на которых оккупанты перемещаются по городу и оборонительные укрепления.

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На видео также видны значительные разрушения жилых домов, асфальтного покрытия и инфраструктуры города.

Предыстория: