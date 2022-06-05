Украинские защитники показали, как уничтожили российские укрепления и технику в Северодонецке
Воскресенье, 5 июня 2022, 17:22
Украинские защитники показали, как точным огнем уничтожают в восточной части Северодонецка российскую военную технику и автомобили.
Источник: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко
Дословно: "День 102.
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Уничтожение орков в городе Северодонецк.
Музыка: Людвиг ван Бетховен, Симфония Nо. 5 до минор".
Детали: На видео, снятом с дрона, украинские защитники уничтожают два российских БМП-1, легковые автомобили, на которых оккупанты перемещаются по городу и оборонительные укрепления.
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На видео также видны значительные разрушения жилых домов, асфальтного покрытия и инфраструктуры города.
Предыстория:
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк не имеет стратегического значения. Более важен контроль над Лисичанском.
- Также он заявлял, что Вооруженные силы оттеснили оккупантов из нескольких районов и контролируют половину города.
- Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном анализе хода боевых действий отметили, что российские оккупационные подразделения потеряли наступательный потенциал на Северодонецком направлении.