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Украинские защитники показали, как уничтожили российские укрепления и технику в Северодонецке

Денис КарловскийВоскресенье, 5 июня 2022, 17:22
последствия боев в северодонецке. фото: getty images

Украинские защитники показали, как точным огнем уничтожают в восточной части Северодонецка российскую военную технику и автомобили.

Источник: 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко

Дословно: "День 102.

Уничтожение орков в городе Северодонецк.

Музыка: Людвиг ван Бетховен, Симфония Nо. 5 до минор".

Детали: На видео, снятом с дрона, украинские защитники уничтожают два российских БМП-1, легковые автомобили, на которых оккупанты перемещаются по городу и оборонительные укрепления.

На видео также видны значительные разрушения жилых домов, асфальтного покрытия и инфраструктуры города.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк не имеет стратегического значения. Более важен контроль над Лисичанском.
  • Также он заявлял, что Вооруженные силы оттеснили оккупантов из нескольких районов и контролируют половину города.
  • Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном анализе хода боевых действий отметили, что российские оккупационные подразделения потеряли наступательный потенциал на Северодонецком направлении.

Темы: Северодонецкбоевые действияЛуганская областьДонбасс
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