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Донецкая область: российские войска убили еще 3 и ранили 2 жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 21:17
графика из Telegram Кириленко

В воскресенье в Донецкой области в результате военных действий РФ погибли трое мирных жителей, 2 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 5 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Дружковке.

Еще 2 человека получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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