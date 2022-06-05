Донецкая область: российские войска убили еще 3 и ранили 2 жителей
Воскресенье, 5 июня 2022, 21:17
В воскресенье в Донецкой области в результате военных действий РФ погибли трое мирных жителей, 2 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 5 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Дружковке.
Еще 2 человека получили ранения".
Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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