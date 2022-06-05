В Энергодаре под оккупацией почти нет Интернета, людей угоняют, а квартиры грабят – мэр

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские оккупанты похищают людей в городе, грабят пустые квартиры, а в городе почти нет Интернет-связи.

Источник: telegram-канал Орлова

Прямая речь Орлова: "4 июня исполнилось ровно три месяца, как город Энергодар находится в оккупации. Краткие итоги таковы.

Усилилось физическое и психологическое давление на граждан. Заметно выросло количество похищений энергодарцев. В подвалы бросают не только активистов, атовцев и тех, кто сопротивлялся на блокпосту во время захвата Энергодара. Сейчас логику похищения вообще невозможно проследить, потому что ее нет. В плен попадают рядовые граждане, которые никоим образом не относятся к указанным выше категориям. Людей держат в плену неделями.

Выросли случаи мародерства. В основном пустых квартир, владельцы которых уехали из города. Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто выламывают".

Детали: Мэр рассказал, что в захваченном Энергодаре почти отсутствует Интернет-связь, что влияет также и на возможность безналичных расчетов через терминал в магазинах. Кроме того, перечислить средства с карты на карту через "Приват24" тоже почти невозможно, потому что сигнал связи почти не ловит. По словам Орлова, если сигнал удается поймать, то придется ждать больше 15 минут, пока через банк пройдет транзакция. Поэтому люди стоят в больших очередях в магазины.

Гривен наличными почти не осталось в городе. Постепенно в Энергодаре появляются пункты обмена валют с рублями. Есть предложения снять наличные, но за это берут большой процент.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Орлова, цены на товары бытовой химии, средства гигиены и продукты питания "заоблачные". Дешево продают только сезонные овощи и фрукты, так как нет альтернативных рынков сбыта.

В город завезли медикаменты российского производства, но их продают в торговых точках под открытым небом под палящим солнцем, с нарушением всех мер безопасности. Так что жители Энергодара все равно ищут возможность приобрести украинские лекарства.

Российские оккупанты не могут решить проблему нехватки кадров в оккупационной администрации. В то время как из-за провалов в обеспечении гуманитарных потребностей населения, недовольство российской оккупацией начинают проявлять даже те горожане, которые имели нейтральное отношение к захватчикам в начале.

Предыстория: