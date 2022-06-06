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Двое полицейских отдали табельное оружие россиянам во время оккупации города – ОГП

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 13:18
Двое полицейских отдали табельное оружие россиянам во время оккупации города – ОГП
фото огп

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум полицейским в Николаевской области, которые передали табельное оружие российским оккупантам.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Уточняется, что это работники отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции в Николаевской области, их обвиняют в коллаборационной деятельности.

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По данным следствия, подозреваемые в ходе оккупации города Снигиревка добровольно передали военным формированиям РФ табельное оружие и боеприпасы – 9 пистолетов "ПМ" и 18 магазинов с патронами.

Напомним: 14 марта в результате авиационного обстрела Снигиревки российскими военными были повреждены пять жилых домов.

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Темы: Николаевская областьоккупациявойнаколлаборационизм
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