Двоє поліцейських віддали табельну зброю росіянам під час окупації міста – ОГП
Понеділок, 6 червня 2022, 13:18
Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю російським окупантам.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Уточнюється, що це працівники відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції в Миколаївській області, їх звинувачують у колабораційній діяльності.
За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси – 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів з патронами.
Нагадаємо: 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу Снігурівки російськими військовими були пошкоджені п'ять житлових будинків.
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