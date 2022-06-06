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Двоє поліцейських віддали табельну зброю росіянам під час окупації міста – ОГП

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:18
Двоє поліцейських віддали табельну зброю росіянам під час окупації міста – ОГП
фото огп

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю російським окупантам.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Уточнюється, що це працівники відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції в Миколаївській області, їх звинувачують у колабораційній діяльності.

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За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси – 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів з патронами.

Нагадаємо: 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу Снігурівки російськими військовими були пошкоджені п'ять житлових будинків.

Теми: Миколаївська областьокупаціявійнаколаборація
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