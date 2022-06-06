Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє поліцейських віддали табельну зброю росіянам під час окупації міста – ОГП

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:18
фото огп

Офіс генпрокурора повідомив про підозру двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю російським окупантам.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Уточнюється, що це працівники відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції в Миколаївській області, їх звинувачують у колабораційній діяльності.

За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси – 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів з патронами.

Нагадаємо: 14 березня внаслідок авіаційного обстрілу Снігурівки російськими військовими були пошкоджені п'ять житлових будинків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьокупаціявійнаколаборація
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Миколаївська область
Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено
Окупанти обстріляли Миколаївщину: 9 поранених
6 багатоповерхівок, 12 будинків: на Миколаївщині показали наслідки обстрілів за добу
Останні новини
02:51
США посилюватимуть позиції України у протистоянні Росії – Білий дім
02:17
За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині
01:51
Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік
01:32
Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку
00:50
Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен
00:01
Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
23:35
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
Усі новини...