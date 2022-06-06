Зеленский: кандидатство для Украины определит будущее ЕС как сильного объединения

Президент Владимир Зеленский считает, что решение ЕС по поводу статуса кандидата в члены для Украины определит будущее союза как сильного объединения.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в понедельник обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой статус кандидата в члены ЕС для Украины.

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Прямая речь: "Это ключевой политический вопрос именно сейчас. Ожидаем уже в ближайшие недели решения ЕС о нашей заявке на кандидатство.

Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте – о том, есть ли у него будущее как действительно сильного объединения".

Больше деталей: Президент также рассказал, что обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины.

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Что предшествовало: Лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Однако среди стран ЕС нет единодушия по предоставлению Украине кандидатского статуса.