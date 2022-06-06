Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: кандидатство для Украины определит будущее ЕС как сильного объединения

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 23:55
Зеленский: кандидатство для Украины определит будущее ЕС как сильного объединения
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что решение ЕС по поводу статуса кандидата в члены для Украины определит будущее союза как сильного объединения.

Источник: обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что в понедельник обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Реклама:

Прямая речь: "Это ключевой политический вопрос именно сейчас. Ожидаем уже в ближайшие недели решения ЕС о нашей заявке на кандидатство.

Я считаю, что это будет решение не только об Украине, но и обо всем европейском проекте – о том, есть ли у него будущее как действительно сильного объединения".

Больше деталей: Президент также рассказал, что обсудил с Дудой оборонную поддержку Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Однако среди стран ЕС нет единодушия по предоставлению Украине кандидатского статуса.

Темы: ЗеленскийЕСДуда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Образовательная "Мрия" – Зеленский презентовал приложение для школьников
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: