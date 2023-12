Наступление России на попаснянском направлении застопорилось – разведка Британии

Россия добилась успехов на попаснянском направлении в течение мая, но сейчас ее продвижение в этом районе застопорилось.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре министерства обороны Британии во вторник, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает, что в выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города.

Более широкий план России, вероятно, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка с севера и с юга.

Между тем Россия достигла успехов на южном, попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе.

Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении.

"России почти наверняка нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью", - говорится в обзоре.

