Наступ Росії на попаснянському напрямку застопорився - розвідка Британії

Росія досягла успіхів на попаснянському напрямку протягом травня, але зараз її просування у цьому районі застопорилося.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка відзначає, що протягом вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста.

Більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі і з півдня.

Між тим, Росія досягла успіхів на південному, попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня.

Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку.

"Росії майже напевно потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні і просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю", - йдеться в огляді.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wlN06HEVws



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BiDv2cZSCv