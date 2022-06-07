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Наступ Росії на попаснянському напрямку застопорився - розвідка Британії

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 08:53

Росія досягла успіхів на попаснянському напрямку протягом травня, але зараз її просування у цьому районі застопорилося.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії у вівторок, повідомляє "Європейська правда". 

Розвідка відзначає, що протягом вихідних українські сили відбили частину Сєвєродонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста. 

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Більш широкий план Росії, ймовірно, як і раніше, полягає у тому, щоб відрізати район Сєвєродонецька з півночі і з півдня.

Між тим, Росія досягла успіхів на південному, попаснянському напрямку протягом травня, але її просування у цьому районі застопорилося минулого тижня. 

Повідомлення про важкі артилерійські обстріли в районі Ізюма свідчать про те, що Росія готується докласти нових зусиль на північному напрямку.

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"Росії майже напевно потрібно домогтися прориву хоча б на одному з цих напрямків, щоб перетворити тактичні досягнення на успіх на оперативному рівні і просунутися до своєї політичної мети з контролю над усією Донецькою областю", - йдеться в огляді.

Напередодні міністерство оборони Британії повідомило про надання Україні реактивних систем залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Теми: війнаДонбасРосіярозвідка
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